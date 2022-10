Declarações de Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto responsável pelo pelouro financeiro, à margem da apresentação das contas relativas à temporada 2021/22.

Saída do fair-play financeiro: "O FC Porto fica, definitivamente, fora dos constrangimentos do fair-play financeiro. Foram quatro anos de exigências feitas através do acordo celebrado com a UEFA. Foi integralmente cumprido com esta apresentação de contas, o FC Porto deixa de ter constrangimentos."

Receitas de bilheteira e "matchday": "Este ano o FC Porto vai conseguir valores melhores do que em pré-pandemia. Por esta altura, o FC Porto já está a realizar valores superiores aos da época passada."

Mais-valias com venda de passes de jogadores de 87,7 milhões de euros: "Isto é que nos permite ter resultados positivos. Não tenhamos nenhuma ilusão, há dois fatores que permitem ter resultados positivos: o FC Porto tem de ter acesso à Liga dos Campeões e, depois, tem de vender bem. E isto voltou a acontecer na época passada."

Receitas da Liga dos Campeões: "Mesmo num mau ano, um ano em que caíamos na fase de grupos, são 46,8 milhões de euros em receitas da UEFA. Quando correu muito bem e fomos aos quartos-de-final (2020/21) chegámos aos 73 milhões. Ter uma equipa competitiva, participar na Liga dos Campeões é absolutamente essencial para levarmos o nosso projeto sem grandes constrangimentos financeiros."

Custos com pessoal: "Não é possível ter uma equipa competitiva com custos de equipa de segunda liga. O FC Porto sabe que os custos com o pessoal terão sempre um valor elevado para aquilo que é a capacidade financeira. Para poder ter uma equipa competitiva, sem Champions e boas vendas, não conseguiremos atingir os nossos objetivos de equilíbrio financeiro que atingimos nos últimos anos."