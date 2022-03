"O FC Porto está habituado à Champions. Duas vezes nos quartos e outra nos oitavos"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à SIC Notícias, após o empate 1-1 com o Lyon, em França, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa e consequente eliminação da prova

Sobre a Liga Europa: "Todas as equipas que estão na Liga Europa estavam à mercê do FC Porto, que está habituado à Liga dos Campeões. Duas vezes nos quartos de final e outra nos 'oitavos' da 'Champions'. É o nosso lugar. Temos de pensar já no jogo com o Boavista, no domingo, que nos permitirá no mínimo manter a distância para o segundo classificado, e na luta pelo campeonato, o principal objetivo."

Campeonato e Taça de Portugal são para vencer: "O otimismo em relação ás diferentes competições em que estamos inseridos é sempre o máximo. A responsabilidade é sempre a mesma, tentar ganhar todas as competições em que estamos inseridos."