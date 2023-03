"O FC Porto é uma equipa de caráter vincado. Será uma verdadeira guerra de Champions"

O JOGO falou com Bergomi, um dos nomes maiores do Inter que antevê muita disputa física no jogo do Dragão, elogiando caráter e história do FC Porto e do seu treinador.

Apenas superado por Zanetti em história factual do que são as participações em campo pelo Inter, Bergomi, 789 jogos e 31 golos, é uma instituição nos nerazzurri, tendo tido o arcaboiço de atravessar duas décadas de serviço como jogador do clube. Não é para todos!

Só com fibra e paixão de exceção. O defesa-direito, também central, monstro por igual na Squadra Azzurra, jogando quatro Mundiais, de 1982, agrafando logo um título ao currículo, 1986, 1990 e 1998, nunca de forma menor, figurando em 16 jogos da maior competição do planeta, acompanha hoje o Inter num papel de comentador que o distancia da mesma febre vista no campo, que o fez notar-se na história como um defesa impetuoso mas profundamente leal, fazendo pesar sobre os adversários uma inteligência tática insuperável.