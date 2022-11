"O FC Porto é um caso de estudo e um exemplo muito bom"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Estádio do Dragão foi palco da 40.ª Assembleia Geral da European Leagues

Jacco Swart, Managing Director, da European Leagues, cuja 40.ª Assembleia Geral decorreu no Estádio do Dragão, considera o FC Porto como um bom exemplo "do que é ter sucesso a nível interno e europeu".

"O Dragão é um estádio lindo, o FC Porto é um clube fantástico e o último de fora dos Big Five (Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha) a ganhar a Liga dos Campeões", recordou ainda.

Mais de mil clubes de 40 ligas profissionais e 34 países europeus estiveram representados esta quinta-feira no Estádio do Dragão num evento organizado pela Liga Portugal.