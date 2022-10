"O FC Porto é sempre muito competitivo, tem muitíssimos jogos e tradição"

Declarações de Gerardo Seoane, treinador do Bayer Leverkusen, na antevisão ao jogo com o FC Porto, para a Champions, agendado para as 20h00 de terça-feira.

FC Porto favorito? "Na Champions é sempre preferível jogar em casa, diante dos próprios adeptos. O FC Porto é sempre muito competitivo e tem muitíssimos jogos e tradição nesta prova, é muito experiente. Neste grupo já se viu que todos têm hipóteses contra todos. Em termos de momentos de forma, está tudo muito equilibrado."

Como está a equipa: "Depois do jogo com o Bayern estamos muito desiludidos, temos uma visão muito autocrítica, analisámos o que nos falhou. Temos que tentar isolar um bocadinho o último jogo, mas não foi satisfatório. A equipa está ciente da situação em que está e neste momento temos de trazer determinadas qualidades para o campo. Dispostos a combater, com muita vontade em campo para deixar vir ao de cima a qualidade que temos. O jogo seguinte é sempre uma oportunidade de melhorar e de mostrar aos nossos adeptos um desempenho melhor do que o anterior."

Mudanças no FC Porto por comparação ao confronto pelo Young Boys: "É o mesmo treinador, a mesma energia da equipa. É claro que há outros elementos do jogo, outros jogadores, muitos tiveram um percurso extraordinário e entretanto mudaram de equipa. Era uma equipa que na altura estava mais madura nos seus processos de jogo. Está é muito competitiva e tem mais ou menos o mesmo estilo, joga sempre com muita emoção e energia."

Contestação interna e avisos da Direção: "São questões internas, tentamos falar sempre de forma muito clara com a Direção. Já aqui estou há muito tempo e o mais importante são sempre os resultados e o jogo seguinte. Tenho a responsabilidade de trabalhar a equipa e preparar tanto quanto possível o jogo seguinte, tirando as devidas ilações do anterior. É natural que o clube não pare de avaliar todas as situações que vão decorrendo. Há que não perder de vista o que é importante, o clube sempre mostrou confiança em mim, senão não estaria aqui. Mas estou preparado para lidar com isso."

Impacto do último jogo: "O Bayern tem um estilo de jogo muito flexível e móvel, tem uma tendência para, de repente, meter muitos jogadores em zonas decisivas e às vezes é difícil reagir como se quer. No fundo, é importante que os jogadores joguem com uma determinada agressividade, têm de ganhar os duelos e, nisso, não conseguimos controlar o Bayern."