Declarações de Márcio Barros, empresário de Evanilson, à Antena 1. A recuperação, o objetivo de estar pronto para o clássico e as lesões esta época

Recuperação de Evanilson: "Evanilson está na reta final do tratamento e estará 100% recuperado fisicamente par estar em campo contra o Benfica. É isso que todos esperam e o que Evanilson espera. O foco principal é estar a 100% contra o Benfica. Não tenho dúvidas de que acontecerá. O objetivo é esse. O trabalho que está a ser feito é para isso".

Desejo de voltar: "Vamos acreditar que estará em campo no dia 7, contra o Benfica, para ajudar o FC Porto a fazer golos e dar assistências. Esse é o foco principal do trabalho"

Importância para a equipa: "O Evanilson sabe da responsabilidade dele. Ele não chegou ao FC Porto para passear. Sabe que a responsabilidade que tem, da capacidade e qualidade que tem para devolver essa confiança, entregando-se em excelente nível ao jogo de equipa, mas também fazendo golos e assistências. Isso não pesa. Ele já está mais do que preparado, porque leva três anos na equipa do FC Porto".

Regresso à forma física: "Ele, mais do que ninguém, quer estar presente. Ele quer estar na partida com o Benfica de qualquer forma, até para espantar essa maré de azar que tem sofrido nesses últimos dois meses. Se Deus quiser, o Pai do Céu vai abençoá-lo a fazer uma 'baita' exibição para que ele possa ajudar o FC Porto coletivamente a sair com uma vitória contra o Benfica, que é o principal rival, e, se Deus quiser, com um golo dele".