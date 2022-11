O estado em que ficou a perna de Grujic antes da expulsão de Sérgio Conceição

Ao minuto 64 do Mafra-FC Porto, Grujic ficou caído à entrada da área após sofrer um golpe acima da joelho esquerdo. O jogo seguiu e quando a bola saiu Sérgio Conceição chutou-a para longe

Momentos antes da expulsão de Sérgio Conceição, na segunda parte do Mafra-FC Porto (0-3), a equipa azul e branca contestou a arbitragem de Hélder Malheiro por não assinalar uma falta sobre Grujic, à entrada da área da equipa visitada.

Uma imagem, a que O JOGO teve acesso, revela o estado em que ficou a coxa esquerda do sérvio na sequência do lance que antecedeu a expulsão do treinador portista.