O empate entre FC Porto e City aos olhos da imprensa internacional: "VAR e... Marchesín"

Imprensa internacional destacou o guarda-redes argentino e um "monopólio ineficaz" do clube inglês no Dragão.

The Guardian (Inglaterra) - VAR e... Marchesín

"O City passa na frente do grupo graças a um empate num jogo em que dominou o FC Porto, mas não o conseguiu liquidar por falta de ferocidade. Acabou bloqueado pelo VAR e por Marchesín".

Marca (Espanha) - Pacto assinado

"Na primeira parte, parecia que os dois tinham assinado um pacto de não agressão, mas no final o City merecia vencer. Marchesín evitou que os três pontos voassem. 0-0 e os dois contentes".

Daily Mail (Inglaterra) - FC Porto acampado

"A equipa de Guardiola deu sempre mais a sensação de perigo do que realmente criou, com um opositor acampado no meio-campo defensivo, a ver a posse de bola do City".

L'Équipe (França) - Monopólio ineficaz

"Contra um FC Porto organizado defensivamente, a equipa de Guardiola, com muitas alterações no onze, monopolizou a posse bola sem criar grandes ocasiões de perigo"

Mundo Deportivo (Espanha) - Rúben Dias, o melhor defesa... do FC Porto

"City dominou do princípio ao fim, criou oportunidades de todas as formas e feitios (...) o cúmulo do azar foi o lance em que Rúben Dias acabou por ser o melhor defesa do FC Porto..."