O elogio de Conceição: "O que Luis Díaz tem feito é absolutamente fantástico"

Treinador do FC Porto elogia o extremo colombiano, que foi titular frente ao Santa Clara (vitória dos dragões por 2-1).

Mudanças no onze para o jogo com o Chelsea? "Depois digo-lhe na altura, deixe-me dormir um bocadinho. Vivemos o jogo de forma muito forte e apaixonada. Sou apaixonado pela vida, por aquilo que ela me dá, sou assim em tudo. Sou assim no desporto, com os amigos, a família... Não estou com discernimento para pensar no Chelsea. A partir de amanhã de manhã sim. Depois poderemos falar sobre isso, até na conferência de antevisão."

Diferenças de Luis Díaz para Corona e Otávio: "Em situações de ataque continuado, que lhe permitem receber a bola e encarar a linha defensiva, encarar e progredir com bola, é muito forte. Mas não é um Otávio ou um Corona, que têm essa noção do espaço interior, como eu peço muitas vezes aos alas, até por causa das subidas dos nossos laterais. Não podemos esquecer de que ele ainda é muito jovem. O que o Luis tem feito é absolutamente fantástico, os golos que marca, tudo o que faz, tendo em conta a escola que teve e o percurso até aqui."