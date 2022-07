O conselho que Luis Díaz deu ao irmão Jesús, reforço do FC Porto B

Jovem reforço dos bês já falou de dragão ao peito.

Conselho de Luis Díaz: "Falou-me muito bem do FC Porto. Desde que chegou cá [em 2019] disse-me que era um clube muito bonito. Aconselhou-me a trabalhar duro. Sou mais um portista e vou dar tudo."

Primeiras sensações no Dragão: "Vou tentar mostrar o máximo que puder com esta camisola, em cada treino e em cada jogo. Vou dar sempre o melhor de mim pelo FC Porto. O FC Porto é uma grande equipa e quer sempre o melhor para os jogadores."



Ligação entre FC Porto e Colômbia: "Foram grandes nomes na história do FC Porto, mas espero fazer o meu próprio caminho e escrever a minha própria história neste grande clube."



Missão no FC Porto B: "Vou fazer tudo para demonstrar a minha capacidade e para ajudar a equipa em tudo o que for preciso."