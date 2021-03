"O Conceição filho está a mostrar que é um grande talento"

Bruno Alves destaca outros quatro jogadores: Taremi, Pepe, Corona e Marchesín

A carreira de Bruno Alves começou no Varzim, onde fez a formação, mas onde nunca jogou na equipa principal. Atualmente no Parma, de Itália, o nono clube que representa, o central continua a ter no FC Porto o emblema que mais vezes representou: 161 jogos, muitos deles com a braçadeira de capitão.

Sempre atento ao dia-a-dia azul e branco, considera que a equipa de Sérgio Conceição é bastante competitiva e destaca cinco jogadores.

"O Taremi é um jogador bastante forte, um grande reforço para esta época, gosto também muito do Corona e do Pepe que continua a demonstrar um nível muito bom aos 38 anos", referiu o também central que é um ano mais velho do que o atual capitão dos dragões, antes de apontar mais dois jogadores.

"O Marchesín também é muito bom, tem ajudado bastante. A equipa, aliás, é bastante competitiva. O Conceição filho, o Francisco, tem entrado muito bem e está a mostrar que é um grande talento. O FC Porto é isso mesmo: uma equipa que promove, sem perder capacidade de competir", considerou, dizendo que essas duas características conjugadas acrescentam ambição. "Viu-se contra o Sporting que não gostou nada do resultado, a expressão dos jogadores mostrou isso. Isso significa que a equipa quer vencer, que tem ambição e não está feliz com os resultados", explicou.

Estreia com Pepe em Itália e o segredo da juventude

Bruno Alves e Pepe são da mesma geração e chegaram a fazer dupla durante uma temporada no FC Porto e em dezenas de jogos da Seleção Nacional. A primeira vez que atuaram juntos, curiosamente, até foi em Itália, num Inter de Milão-FC Porto que os portistas perderam por 2-1 e que, ironicamente, também não teve público nas bancadas como acontecerá amanhã. Mais de 15 anos depois dessa noite, ambos continuam a jogar ao mais alto nível.

"Não existe segredo para isso. É treinar sempre no máximo, ter uma vida regrada e saudável e ter muita ambição na cabeça. Sentir que podemos fazer mais e melhor. O Pepe tem demonstrado a sua ambição e isso é que o leva a chegar sempre mais à frente. Fisicamente tens de estar bem, claro, para que o corpo execute aquilo que a cabeça pensa. Depois, ter o apoio do clube e das pessoas também ajuda porque a confiança é tudo no futebol", sublinhou.