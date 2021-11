Conceição sobre Evanilson: "Esteve muitíssimo bem, como toda a equipa"

Declarações do treinador do FC Porto após o empate com o Milan.

Evanilson voltou a ser aposta de Conceição, agora no empate a um golo em casa do Milan, e mereceu um comentário por parte do treinador, sobretudo no que toca à agressividade do avançado brasileiro na pressão.

"Isso ganha-se, o Evanilson veio de um campeonato diferente, tem de ser trabalhado para a ideia de jogo, além da qualidade técnica e da forma como é importante na ligação e no trabalho sem bola. O Evanilson deu continuidade ao que em feito ultimamente. Nesse trabalho que era necessário sem bola esteve muitíssimo bem, como toda a equipa. Isso vai-se treinando, preparando, é assim que os jogadores crescem", afirmou na conferência de imprensa.

Luis Díaz, recorde-se, colocou os dragões na frente ao minuto seis, mas um golo de Mbemba na própria baliza carimbou o resultado final no segundo tempo.