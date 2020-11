Declarações do treinador do FC Porto após o triunfo por 2-0 em casa do Fabril.

Eliminatória: "Foi um bom jogo, dentro do que nós queríamos: respeito pelo adversário, humildade, seriedade em campo; nesse sentido, fiquei satisfeito. Houve jogadores com menos minutos e não pareciam em dificuldade. Pareciam bem no jogo, exatamente porque trabalham diariamente com determinação, muito bem, com uma intensidade muito alta. Depois, quando são chamados, dão este tipo de resposta que me deixa satisfeito."

Martínez e Taremi marcaram: "Como avançados, ficam contentes por marcar, mas sabem que aqui o mais importante é o coletivo e o trabalho da equipa, que foi muito bom. Praticamente não deixámos o Fabril chegar ao nosso terço defensivo. Teve a ver com um grande compromisso quando perdíamos a bola, de não deixarmos o adversário sair e ganhar confiança no jogo. Dou tanto valor a esses momentos como quando fazem golo, porque está tudo ligado. Boa consistência defensiva permite estar mais perto tanto de atacar como fazer golos. Trabalho muito bom da equipa, estou contente com esses dois jogadores como com todos os outros".

Estreia de Carraça: "Houve um trabalho muito bom de toda a equipa, a demonstração desse bom trabalho diário que eles fazem foi o que fizeram, hoje, no jogo. Não estou a falar do pormenor técnico, porque o relvado também não permitia que tivéssemos esse requinte, esse brilhantismo nessas jogadas individuais, nesses gestos técnicos que, tantas vezes, as pessoas gostam de ver. Mas, coletivamente, tivemos uma equipa consistente, forte, um jogo muito sério da nossa parte. O Carraça faz parte da nossa equipa e fez também um bom jogo, não sendo fácil, e eu sei que não é fácil os jogadores estarem fora e não terem um nível alto no ritmo competitivo. Nós trabalhamos nesse sentido, para que haja mais opções dentro de uma densidade competitiva bastante elevada, como todos sabem. Por isso, conto com toda a gente. Toda a gente está disponível, focada, a trabalhar bem, e fico muito contente por isso."

Pinto da Costa sobre Hulk: "Não vou comentar palavras do presidente, estava concentrado no jogo. Não vou comentar qualquer declaração do presidente".