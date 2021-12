"O Cláudio é um lutador, foi a melhor forma de provar ao FC Porto que pode confiar nele"

Cláudio Ramos esperou um ano e meio pela estreia na equipa principal, mas deu sinais frente ao Rio Ave de que está preparado para subir na hierarquia dos azuis e brancos no futuro. Natxo González treinou-o em Tondela e sabia que o guardião responderia à altura quando fosse chamado. Força mental e espírito lutador apontados como fundamentais para aguentar o jejum de jogos

A um guarda-redes de "grande" espera-se que diga presente quando é chamado e Cláudio Ramos disse-o na quarta-feira, no jogo de estreia pela equipa principal do FC Porto, frente ao Rio Ave, com uma defesa aos 83 minutos que desencadeou uma série de eventos que terminariam com o golo da triunfo (1-0) dos dragões.

Um momento pelo qual aguardou na sombra de Diogo Costa e Marchesín durante ano e meio, depois de em 2020 ter deixado Tondela como um dos melhores guarda-redes do campeonato português, e que foi aproveitado para marcar uma posição.