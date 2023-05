"O Casa Pia meteu clandestinamente o Vasco Matos no banco principal"

Francisco J. Marques critica postura do Casa Pia

"O que a comunicação social de Lisboa tem feito é tentar transformar as provocações constantes do adjunto do Casa Pia numa ação que terá partido de elementos do FC Porto, do Sérgio Conceição. Não é de todo verdade. Isto até já vem desde o jogo da primeira volta". Foi desta forma que Francisco J. Marques começou esta noite por abordar toda a polémica iniciada nos momentos finais do FC Porto-Casa Pia, da 32ª jornada da Liga Bwim.

"O senhor Vasco Matos, não podia estar ali no banco de suplentes. Estava inscrito como elemento do banco suplementar. O Manuel Quaresma, treinador principal visto que o Filipe Martins não tem grau IV, estava castigado. Então o Casa Pia, que até hoje emitiu um comunicado a dizer que são gente muito séria, meteu clandestinamente o Vasco Matos no banco principal, com a complacência dos delegados e do quarto árbitro. Esteve o jogo a provocar os elementos do FC Porto, como as imagens deixam claro", acrescentou o diretor de comunicação do FC Porto".