"O Capucho acabou por ficar um bocado esquecido. Se não foi o mais importante..."

Marco Ferreira, Deco, Clayton, Capucho e Derlei com a Taça UEFA

Derlei em entrevista ao programa "Hora dos Craques", de Maniche e Miguel Marques Monteiro, no Porto Canal. Final da Taça UEFA de 2003 foi tema.

Regresso após lesão grave em 2004: "O momento mais importante de toda a minha carreira. Quando entras em campo, esqueces tudo, família, questões financeiras, é só aquilo e mais nada. A única coisa que te preocupa é fazer o melhor para as pessoas que estão na bancada, porque um dia tu também estiveste lá sentado. Todo o jogador de futebol foi adepto um dia. O combinado era jogar os dez minutos finais e o Mourinho mandou-me aquecer logo no início da segunda parte, pensei que era para ficar 40 minutos a aquecer [risos]. Chamou-me para entrar e vou para a linha, e ainda por cima ia entrar para o lugar do Deco. Senti o estádio todo a levantar-se e a bater palmas, fico arrepiado só de pensar nisso novamente. O reconhecimento das pessoas por tudo aquilo que fiz é impagável."

Aquele golo em Sevilha e uma vénia a Capucho: "A pressão é muito grandes nos avançados. Marcar na final [da Taça UEFA] e ganhar um título é inexplicável. Sem o coletivo não há hipótese. Um dos jogadores mais importantes nessa final, para mim, e muitas vezes as pessoas nem falam, foi o Capucho. Sempre foi um extremo e jogou na frente comigo. Cumpriu o papel na perfeição. Saiu extremamente cansado e depois os louros ficaram para mim, para o Alenitchev, entre outros, e o Capucho acabou por ficar um bocado esquecido. Claro que não dentro do grupo de trabalho, mas no geral. Se não foi o mais importante taticamente, foi um dos mais importantes nesse jogo."

Taça UEFA mais especial do que a Champions: "O FC Porto e o futebol português não tinham a Taça UEFA e não se esperava que uma equipa portuguesa ganhasse naquela altura. Depois da Liga dos Campeões, tornou-se ainda mais especial. A vitória na Taça UEFA deu uma maturidade à equipa. Quando íamos fazer jogos na Liga dos Campeões já não era uma novidade, os jogadores já tinham passado por esse processo. Serviu como uma base para que houvesse sucesso na Champions. É por isso que é mais especial."