"O bom do futebol é que só quando o árbitro apita é que tudo fica decidido"

Alex Telles, autor do golo do empate na vitória do FC Porto, por 2-1, na meia-final da Taça da Liga, falou ao Porto Canal após o jogo com o Vitória de Guimarães

Sobre a o jogo: "O bom do futebol é que só quando o árbitro apita no fim é que tudo fica decidido. Antes disso, muita coisa acontece e este grupo já demonstrou esta época que tem força para dar a volta aos resultados, isto independentemente do momento. Foi uma semana complicada para nós, porque ninguém esperava o que aconteceu [derrota em casa com o Braga], mas o míster deu-nos muita tranquilidade, muita confiança e confiou em nós e no nosso trabalho. Fomos inteligentes e conseguimos pensar nos nossos erros, fazendo uma autocrítica para melhorar no jogo de hoje."

O adversário: "Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, porque o Vitória tem uma grande equipa. Este é um campo complicado e a relva não estava muito boa. Isto não é desculpa, mas tivemos muita força. Fico feliz por fazer mais um golo. Estou numa época muito produtiva e a equipa também está muito bem. Fazendo o nosso trabalho as coisas vão ficando bem."

A importância do empate: "Foi muito importante marcar logo a seguir ao golo do Vitória, porque estávamos a fazer um grande jogo, mas depois surgiu um penálti do nada, mas nós nunca desistimos. Independentemente do susto no fim, a equipa esteve concentrada, aguerrida e mereceu a vitória."

Sobre a final: "O que se pode esperar é a máxima força. Na época passada estivemos muito perto de ganhar, praticamente a um minuto, e agora temos 90 minutos para conquistar aquilo que estamos à procura, porque é o único título que falta ao clube e nós queremos entrar na história do FC Porto."