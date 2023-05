Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esta terça-feira no Porto Canal

"O Benfica tem a faca e o queijo na mão, só depende de si, enquanto o FC Porto não, infelizmente. Se dependesse, pelo trajeto da segunda volta, seria campeão. Mas importa destacar o espírito competitivo da equipa, que nem quando esteve a 10 pontos se deixou abater", afirmou Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esta terça-feira no Porto Canal.

O diretor portista, uma vez mais presente no programa Universo Porto de Bancada, destacou "o espírito da equipa" e os pontos. "Este nível de pontuação do FC Porto, que tem superado sempre os 80 pontos com o Sérgio Conceição, tem de ser destacado. Faltam dois jogos para acabar a época, oxalá o FC Porto vença. Se os deuses do futebol nos quiserem ajudar, significará a conquista da dobradinha. Se não, a Taça de Portugal", acrescentou.

"No campeonato dos três grandes, que nos últimos anos se pode juntar o Braga, o FC Porto lidera destacadíssimo. No confronto entre os melhores equipas, o FC Porto foi sempre melhor. Perdeu só com o Benfica, num jogo em que jogou muito tempo sem um jogador, por expulsão do Eustáquio, que foi correta, mas o Bah também deveria ter visto dois amarelos. Esta equipa merecia um bocadinho mais de sorte", finalizou.