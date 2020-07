"O Benfica perde o campeonato e a capacidade de esmagar financeiramente o FC Porto"

No programa "Jogo Económico", da plataforma JE TV, o comentador Luís Miguel Henrique (advogado de Jorge Jesus) falou de outras consequências do FC Porto campeão 2019/20

"O dinheiro que o FC Porto pode fazer na Liga dos Campeões e o que pode vir a fazer em algumas vendas, garantindo que fica nos dois primeiros lugares no próximo ano, fará com que comece a haver novamente um equilíbrio financeiro entre a situação financeira do FC Porto e do Benfica, algo que não ocorreu nos últimos dois anos", disse esta quarta-feira Luís Miguel Henrique - advogado de Jorge Jesus -, no decorrer do programa "Jogo Económico", na JE TV.

"... poderá eventualmente começar a fazer história, mais do que Mourinho, que esteve pouco tempo e saiu, e mais numa ótica do que fez Pedroto"

"O Benfica não só perde o campeonato como perde a capacidade de esmagar financeiramente o adversário e deixá-lo reerguer-se, o que pode gerar um aumento do índice de competitividade nos próximos anos", disse, antes de referir-se ao papel do treinador do FC Porto

"Sérgio Conceição poderá ter aqui um grande desafio e se lhe derem proteção, face à sua situação financeira e pessoal,

Num primeiro momento foi reerguer o FC Porto como grande clube do Norte e o Sérgio pode ter espaço, tempo e condições para fazê-lo", concluiu o advogado e consultor.