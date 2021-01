O aviso do treinador do Grémio sobre Pepê, alvo do FC Porto: "Apressado come cru"

Renato Gaúcho atacou o empresário do extremo que interessa ao FC Porto.

Pepê, alvo do FC Porto neste mercado de inverno, foi titular na vitória do Grémio sobre o Bahia, por 2-1 e Renato Gaúcho, treinador da equipa de Porto Alegre, aconselhou calma ao jogador sobre uma possível mudança de ares já em janeiro.

"Já tive várias conversas com o Pepê. Todos os jogadores sonham jogar na Europa, mas não têm que forçar as coisas, isso acontece normalmente e vai acontecer com ele. Não tem que se apressar. Apressado come cru. Ele tem de ir com calma, tem de ficar com a cabeça aqui, é um bom garoto, tem boa cabeça. Ele vai sair na hora certa, o mais importante é ficar focado no grupo, tanto no campeonato, como na Copa do Brasil. Sobre uma possível venda, já é problema da Direção, com o presidente", começou por referir o técnico brasileiro, que lançou críticas a Adriano Spadotto, empresário de extremo de 23 anos, que admitiu recentemente que o FC Porto "é uma grande possibilidade" para Pepê.

"Contamos com o Pepê, é lógico. Ele tem contrato com o Grémio. Acho que o próprio empresário podia pensar com um pouco mais de inteligência, o jogador pode sair mais valorizado se ficar até ao fim [da época]. As pessoas acham que os negócios têm de ser feitos da noite para o dia. Os empresários andam a prejudicar os clubes. Há dois anos, ninguém conhecia o Pepê, agora virou o máximo. É bom para o clube e para ele, mas muita calma nessa hora. Ou é porque fulano ligou para ele, ou porque este clube está interessado, o apressado come cru, acabei de dizer. O Pepê tem contrato. É bom pensar com um pouco de inteligência. Daqui a pouco chega o final do campeonato e a final da Copa, depois vai", rematou Renato Gaúcho, em conferência de imprensa.

De recordar que, na quarta-feira, Romildo Bolzan, presidente do Grémio, frisou que o preço de Pepê mantém-se nos 20 milhões de euros.