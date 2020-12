O aviso de Nedved: "Podemos ser favoritos, mas teremos de estar em grande forma"

Pavel Nedved (à esquerda), vice-presidente da Juventus, com Fabio Paratici, coordenador técnico do clube de Turim.

Antigo internacional checo conhece bem Sérgio Conceição, com quem jogou na Lázio e elogiou os dragões. "Jogam num 3x5x2 muito bem organizado", afirmou.

O vice-presidente Pavel Nedved reconheceu que a Juventus terá de chegar na sua melhor forma para confirmar o favoritismo frente ao FC Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de o sorteio ter colocado a "vecchia signora'"no caminho dos dragões, o antigo internacional checo que jogou oito épocas na Juventus, onde terminou a carreira em 2009, alertou que "nesta fase da Liga dos Campeões todas as equipas são muito fortes".

"Podemos ser favoritos, mas a questão é que temos de chegar a esses jogos em grande forma. Teremos de enfrentar o FC Porto como fizemos com o Barcelona, no Camp Nou [vitória por 3-0]: com as nossas convicções e vontade de jogar o nosso futebol", assumiu.

Citado no site oficial da Juventus, o antigo médio considerou que "é bom chegar à segunda fase", mas alertou que "é uma fase muito difícil", em que todas as equipas podem colocar dificuldades.

"Nesta fase da Champions há muito equilíbrio, todos os adversários são fortes e vimos isso no ano passado, quando fomos eliminados pelo Lyon", recordou.

Nedved salientou ainda conhecer bem o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, com quem jogou na Lázio, considerando que os dragões "jogam num 3-5-2 muito bem organizado", tática que utilizaram nos dois jogos com o Manchester City.

A equipa treinada por Sérgio Conceição vai disputar a primeira mão em casa, em 16, 17, 23 ou 24 de fevereiro, e a segunda em Turim, em 09, 10, 16 ou 17 de março.