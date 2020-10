Felipe Anderson, reforço do FC Porto, faz um autorretrato: "Tranquilo"

Citado pelo FC Porto, Felipe Anderson revela já ter recebido várias mensagens e lembra a experiência obtida na Lázio e no West Ham.

Vontade de começar: "Estou muito feliz e motivado com esta oportunidade. Não vejo a hora de treinar com os meus companheiros e de dar o meu melhor".

Passagens por Itália e Inglaterra: "Graças a Deus passei por campeonatos importantes, nos quais cresci muito na minha forma de jogar, na minha carreira e como pessoa também. Com a minha experiência e com a minha qualidade, acredito que posso ajudar a equipa. Quero colocar-me à disposição para ajudar a equipa da melhor forma".

A mensagem de Otávio: "Enviei uma mensagem ao Otávio e houve jogadores do clube que também me enviaram mensagens. Estou muito motivado por ter sido recebido desta maneira, tão bem, e quero agradecer-lhes por isso. Espero ajudá-los dentro do campo".

Perfil dentro e fora do campo: "O Felipe Anderson dentro do campo é um jogador que tem velocidade e que sempre procura colocar os companheiros na cara do golo. É um jogador que corre muito e que quer ajudar a equipa de todas as formas possíveis. Fora do campo sou uma pessoa tranquila, que gosta de estar com a família, sempre na Igreja, procurando Deus. Estou muito feliz por estar aqui."