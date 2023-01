Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à RTP 3, após a goleada por 4-0 sobre o Arouca, nos oitavos de final da Taça de Portugal e consequente apuramento para os "quartos" da prova rainha.

Sentiu a equipa com a energia positiva? "A energia tem a ver com a forma alegre como se joga e isso tem muito desse sentimento, percebermos que controlamos o que fazemos e não controlamos a estratégia do adversário. Por vezes apanhamos adversários um bocadinho mais complicados. O Arouca jogou de forma diferente de há 15 dias, cabe-nos a nós dentro do foco e da concentração que temos de ter no jogo, esse tal brilho no olhar acho que é sempre importante em tudo, porque depois as tarefas mais difíceis tornam-se mais fáceis se estivermos completamente focados e concentrados no que temos a fazer. Perceber que também jogamos contra adversários, e perceber que há situações como na semana passada, com o Casa Pia, que são situações claras que infelizmente, por esta e aquela razão, o árbitro acaba por não ver um determinado lance que pode desbloquear um jogo, temos tido infelicidade nesse sentido. Hoje foi um jogo mais lento na circulação, a descobrir os espaços na primeira parte, na segunda parte fomos mais a equipa que estamos habituados a ser."