Nuno Lobo será candidato à presidência do FC Porto, José Fernando Rio admite avançar

Candidatos nas eleições de 2020, Nuno Lobo e José Fernando Rio podem voltar a concorrer.

As eleições para a presidência do FC Porto só se realizam em 2024, mas Nuno Lobo assumiu, na segunda-feira, a intenção de avançar novamente. "Estou reunido com os elementos que fizeram parte da minha última candidatura e brevemente irei anunciar a minha recandidatura. Serei candidato", referiu à rádio "TSF" o empresário, que em 2020 recolheu apenas 4,91% dos votos.

Também José Fernando Rio, segundo classificado no sufrágio de 2020, com 26,44%, admite voltar a ser candidato à liderança do FC Porto nas eleições de 2024. "Obviamente que posso ser uma alternativa à presidência do FC Porto. Não é um dado adquirido, mas é uma possibilidade", afirmou à "TSF" o jurista, convicto de que "tem de haver alternativa à presidência".