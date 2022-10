"Nunca vou esquecer o que aconteceu à minha família, nem que vivesse 300 anos"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa após a goleada dos "dragões" diante do Club Brugge, na Bélgica, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Estatuto e importância de devolver na mesma moeda a goleada [FC Porto perdeu no Dragão, 4-0, precisamente com o Club Brugge]? "Normalmente tenho esse orgulho e essa chama em todos os dias da minha vida, eu sou assim. É interessante, não éramos tão maus como fomos no Dragão, nem nos podemos colocar em bicos de pés, porque o futebol muda rápido. Tem de mudar é a determinação. Quero dedicar esta vitória à minha família. Nem é motivo para porem flores em cima, nem no Dragão era para nos apedrejarem. Trabalho sempre dessa forma, há situações em que ficamos frustrados ou desiludidos. Nem podemos chegar ao limite e ao exagero do que aconteceu. Jamais esquecerei o que aconteceu à minha família. Posso viver 300 anos - que não vou viver, nem coisa parecida - mas nunca mais vou esquecer na minha vida aquilo que aconteceu à minha família. Esta vitória é para os meus filhos e para a minha mulher."

