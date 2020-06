[ENTREVISTA PARTE 2] Ricardo Nunes foi orientado por André Villas-Boas e Sérgio Conceição na Académica, dois treinadores que o marcaram. Em relação ao técnico do FC Porto, o guarda-redes diz que "tem um grande coração"

Elegendo Horácio Gonçalves, o treinador que o lançou, e Luís Castro, como técnicos marcantes, Ricardo Nunes falou de André Villas- Boas e Sérgio Conceição como craques na liderança.

Como foi ser treinado por André Villas-Boas?

-Vinha do Inter, do Mourinho, e trouxe uma mentalidade completamente nova. Senti logo que era diferente e que tinha algo especial, destacando-se no relacionamento com os jogadores. Era muito focado e passava quase todo o dia na academia. Passados quatro jogos na Académica já se falava no Sporting e noutros clubes grandes atrás dele. Fomos jogar a Portimão e vieram dois ou três carros com jornalistas atrás do autocarro, porque diziam que ele ia para Lisboa assinar pelo Sporting. Foi uma coisa fora do normal.

E a experiência com Sérgio Conceição?

-Foi com ele que fiz as melhores épocas na I Liga e foi muito importante na minha carreira. É exigente, tem alma e dá muito valor ao espírito de grupo. Já se conseguia perceber que iria ter sucesso, pela vontade e exigência. Conseguia levar os jogadores com ele e é um treinador muito agregador. Trouxe logo uma lufada de ar fresco, a equipa mudou logo a atitude, conseguimos a permanência e fizemos depois uma das melhores épocas da Académica, sem nomes sonantes. No ano seguinte saí para o FC Porto, o Djavan para o Benfica, o Marcelo Goiano para o Braga, tal como o Sérgio Conceição, que valorizou muitos ativos. É uma pessoa que vive o futebol de uma maneira que nunca vi ninguém viver. Tem um espírito muito competitivo dentro dele e por isso diz que nem com o filho gosta de perder na PlayStation, quanto mais no seu clube. E ele passa isso para os jogadores. Pode ser aquela coisa para fora e para os jornalistas, mas foi um dos treinadores com melhor coração que apanhei.