Declarações de Pinto da Costa na tomada de posse dos órgãos sociais do FC Porto.

Primeiras eleições: "No dia 23 de abril de 1982, pela primeira vez, tive que usar a palavra como presidente eleito do FC Porto e estava ali sentado a lembrar desse dia e não pude deixar de começar por lembrar aqueles que me acompanharam e que, infelizmente, não estão no meio de nós, mas não querendo ser exaustivo simbolizava todos em três pessoas: o Dr. Sardoeira Pinto, o Dr. Poncio Monteiro e no Engenheiro Armando Pimentel. Foram eles que iniciaram uma campanha que foi lançada pelo falecido Engenheiro Pimentel e por um grande amigo, o Sr. Álvaro Pinto, que foi um dos grandes responsáveis por eu ter sido eleito presidente do FC Porto. É um prazer enorme Álvaro, tê-lo aqui".

Adeptos: "De então para cá passaram-se 13 820 dias, muita coisa aconteceu, muitas alegrias pude viver no FC Porto, muitas tristezas, algumas, mas parecem muitas por poucas que sejam, muitas ingratidões que tivemos de esquecer, mas, sobretudo, tive sempre um apoio invulgar da massa associativa e dos adeptos do FC Porto e hoje, no momento em que tomei posse pela 15.ª vez, não posso deixar de ter uma palavra de muito carinho e agradecimento pelos adeptos anónimos. Nunca será possível quebrar o elo de amor entre o presidente e os adeptos do FC Porto".

Ramalho Eanes: "Fiquei feliz porque quando vinha a entrar na sala recebi uma chamada do português, por quem tenho mais admiração como figura pública: Presidente Ramalho Eanes, que me ligou a dar os parabéns e a desejar as maiores felicidades. Ele que, em 1982, era o Presidente da República, que foi muito importante para nós, pelo apoio que sempre nos deu, mostrou, com esse telefonema, que os homens de grande caráter não acedem a esses pedidos, de que se cortem com o passado. Quero agradecer, publicamente, ao general Ramalho Eanes, que foi muito importante para mim e para o FC Porto e ainda hoje está atento aos pormenores do FC Porto.".