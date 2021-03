Um dia depois de renovar pelo FC Porto até 2025, Otávio foi entrevistado pelo Porto Canal e FC Porto TV

Pinto da Costa colocou Otávio entre os jogadores que queria que renovassem: "É um orgulho quando o presidente cita algum nome. Ele disse que tinha intenção de renovar comigo e perante isso ficas com outro sentimento. Falei com os meus empresários para resolver logo isso, porque faria todos felizes, eu também, que me sinto em casa."

Sair a custo zero ou ficar: "Nunca pensei em sair de graça do FC Porto, sempre quis ajudar o clube e ajudar-me a mim também. Graças a Deus as coisas aconteceram de forma a que todos ficassem felizes. Acho que foi a melhor decisão que tomei, escolher o FC Porto. Estou muito feliz, mesmo. É um sonho realizado renovar, porque sinto-me em casa, desde que cheguei, em 2014, todos me tratam super bem. Quero poder mostrar mais ainda nos próximos anos e ganhar mais coisas."

A parte extra futebol: "A minha esposa não queria sair de maneira nenhuma. Ela ama Portugal, os meus filhos, já estão na escola, estão adaptados, já com sotaque meio português. Pesou bastante também, mas foi tudo, na verdade. O clube em si, tudo o que fizeram por mim... Mão poderia ter deixado [o FC Porto] assim do nada. Estou feliz por ter chegado a acordo."