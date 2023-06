"Não joguei num grande na formação e tive que trabalhar muito para chegar à I Liga"

Eustáquio recordou a luta desde a formação até chegar a um grande e ao salto com Conceição.

Trabalhar sob o comando de Sérgio Conceição faz saltar duas ideias-chave a Stephen Eustáquio. "Compromisso e o querer retirar o melhor de cada um", atira o médio, para quem "é mais do que uma certeza que todos os jogadores que jogam com o míster ficam melhores".

"Por vezes, no momento não nos apercebemos, mas chegamos ao final de cada trimestre e vemos crescimento em várias características do nosso jogo", explica o jogador de 26 anos, cujo percurso no futebol é sui generis. "Nunca joguei num grande na formação e isso deixa-me orgulhoso, porque tive que trabalhar muito para chegar à I Liga", lembrou Eustáquio, consciente de que essa oportunidade nas camadas jovens "não é para todos".

"Tive de arranjar maneira de dar a volta a isso. Demorando mais tempo, com menos condições... Passei pela Distrital de Leiria, Campeonato de Portugal, II Liga... Mas a verdade é que me deu ferramentas diferentes dos demais. Agora, tento crescer em diferentes aspetos do meu jogo para me tornar mais completo e prestável para a equipa, nunca esquecendo a base que me trouxe até aqui, que é a paixão pelo que faço", vinca a O JOGO.