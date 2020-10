"Nunca fomos favoritos em nenhuma prova internacional e ganhámos sete"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, deu uma entrevista ao Porto Canal onde falou sobre o duelo da Liga dos Campeões com o Manchester City.

Momento da equipa: "Sinto-os com confiança e com muita vontade. É um momento difícil também para o treinador, fruto da fase que passamos em todo o mundo. É difícil entrosar a equipa quando não há tempo para treinar. Com o atraso dos campeonatos, da Champions, estamos a jogar à quarta e ao sábado, não há tempo para treinar. É um momento difícil sobretudo com jogadores novos, para equipas que tiveram muitas entradas. Mas tenho confiança de que vamos estar à altura de todas as limitações e dificuldades e vamos corresponder ao nível que o FC Porto habituou toda a gente."

Favoritismo do Manchester City: "Penso que o Manchester City é um dos favoritos, mas não digo que seja o grande favorito. Há equipas com mais possibilidades. Nós não somos favoritos, mas também nunca fomos em nenhuma prova internacional e ganhámos sete. O favoritismo não é o que nos leva a vencer provas. Em campo são 11 contra 11 e nós sabemos ultrapassar todas as dificuldades. Será muito importante que amanhã seja uma noite dessas, que possamos contrariar o favoritismo do Manchester City e que possamos justificar as 24 presenças na Liga dos Campeões."

Historial na competição: "O FC Porto na Champions tem um historial fantástico. Estamos nos quatro grandes, que têm mais participações na prova. Barcelona e Real Madrid com 25, FC Porto e Bayern com 24. É um prazer para nós ombrear com esses clubes. Mas o passado faz parte da história, estamos aqui no presente para construir o futuro. Vamos tentar um resultado positivo, se possível a vitória."