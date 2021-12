Números não deixam dúvidas: importância de Taremi vai para além dos golos

Iraniano não marca há dez jogos, mas nenhum outro avançado da Liga Bwin intervém tanto como ele no processo de construção.

Em Vizela, Taremi somou o 10.º jogo consecutivo sem marcar e confirmou que não atravessa um momento feliz na finalização.

O dianteiro está mesmo no maior jejum de golos desde que chegou a Portugal, em 2019, mas esta "seca" é contrabalançada por uma influência cada vez maior na manobra criativa do FC Porto. Através do portal "Wyscout", O JOGO recolheu os dados dos avançados-centro que atuaram em pelo menos metade dos minutos disputados na presente edição do campeonato e concluiu que o iraniano é o que mais trabalha no processo de construção.