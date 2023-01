Números não deixam dúvidas: Galeno aponta à melhor época de sempre

Galeno leva 12 participações diretas em golos em 2022/23 e está a oito de fixar um novo recorde pessoal. Melhores registos da carreira do extremo datam de 2016/17, no FC Porto B, e de 2018/19, no Rio Ave: no primeiro caso, marcou 13 golos e ofereceu seis. No segundo, fez nove tentos e proporcionou 10.

Com a presente época sensivelmente a meio, os números de Galeno deixam pouca margem para dúvidas: o camisola 13 do FC Porto tem condições para apontar à melhor época de sempre no que a influência direta em golos diz respeito. Até ao momento, em 26 partidas disputadas, o extremo já apontou 10 golos e deu outros dois a marcar, pelo que o total de participações vai em 12, cifra que o deixa a sete do máximo pessoal, atingido em duas épocas: 2016/17, a primeira que realizou em solo português, e 2018/19, a única que passou no Rio Ave, então por empréstimo do FC Porto.

Na equipa B dos dragões, Galeno faturou em 13 ocasiões, a que acrescentou seis assistências: um total de 19 golos com a sua participação, portanto. Um número que o ala repetiria duas épocas volvidas, ainda que com parcelas diferentes. Em Vila do Conde, deu mais nas vistas como "carteiro" de serviço, ao assistir para 10 tentos. Porém, a diferença para os remates certeiros foi mínima, uma vez que anotou nove.

A última época foi a segunda melhor da carreira em termos de golos, tendo alcançado os 11 - 10 ainda ao serviço do Braga e um já após regressar ao FC Porto. A atual temporada tem sido prolífica para Galeno, que, se conseguir estabelecer um novo recorde pessoal, também atingirá a marca simbólica das duas dezenas de participações diretas em golos numa só época. Refira-se, ainda, que o luso-brasileiro é o segundo melhor artilheiro dos dragões em 2022/23: só Taremi marcou mais (18).