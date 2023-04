"Números dizem que Conceição é o melhor treinador da história do campeonato"

Palavras de Francisco J. Marques na noite desta terça-feira.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, realçou na noite desta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, o triunfo dos dragões no clássico com o Benfica, sexta-feira passada.

"O FC Porto tem tido, desde da construção deste novo estádio, bons resultados que se acentuaram desde que Sérgio Conceição é o treinador. É justo destacar isso. É atribuir o mérito a quem o tem. A folha de serviços de Sérgio Conceição nos clássicos é extraordinária, mais do que as 20 vitórias em 37 jogos e ter mais de 50% de triunfos, é mesmo o número de derrotas: só perdeu cinco vezes em 37 nos jogos mais equilibrados do futebol português... Ter cinco vitórias consecutivas contra o Sporting, ter esta série na Luz, é um desempenho incrível", vincou no Porto Canal, dirigindo fortes elogios ao treinador.

"Arrisco-me a dizer que os números dizem que o Sérgio Conceição é o melhor treinador da história do campeonato português. Ouço elogios ao treinador do Benfica e do Sporting, que são bons treinadores e ninguém coloca isso em causa, mas vamos ver o desempenho nas várias provas e o Sérgio Conceição dá goleada a toda a gente. Há sempre uma forma de procurar menorizar as vitórias do FC Porto e, mais uma vez, o tentaram fazer. Os analistas elogiam as vitórias do FC Porto com a raça, a coragem, equipa aguerrida. Não. Isso existe, é verdade, mas estas vitórias são consequência da qualidade do trabalho, da equipa técnica e dos jogadores. Sem isso, por muita garra que se tenha e vontade, não se consegue executar o plano. Mais uma vez, vimos uma equipa que executou o plano de jogo e venceu, mérito dos jogadores e da equipa técnica. Não foi por causa do grito", completou.