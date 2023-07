Números de Grujic e Stephen Eustáquio mudam

Romário Baró, por sua vez, envergou a dorsal 28, como constava no site da Liga.

O pontapé de saída do futebol no Dragão na nova temporada trouxe novidades na numeração, com destaque para Grujic e Eustáquio, confirmando-se as alterações

O sérvio, que usava o 16 - agora do reforço Nico González -, herdou o 8 de Uribe, enquanto o luso-canadiano fica com a camisola 6, que estava vaga.

