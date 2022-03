Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo em Paços de Ferreira (18h00 de domingo), referente à 25.ª jornada da Liga Bwin.

Bate-boca com Rúben Amorim no final do clássico: "O que eu já falei dessa situação está falado, a cortina fechou. O Paços de Ferreira é o importante agora."

O mau feitio e a pressão: "Se estivesse [o jornalista] em minha casa nas férias, numa peladinha com os meus filhos, veria que tenho o mesmo mau feitio que tenho a treinar um clube grande ou a fazer algum jogo de alguma coisa. É o meu caráter, a minha personalidade, o que sou como líder e o que sou como pai. Não mudo consoante as circunstâncias, sou eu, ponto."

Dificuldades em Paços de Ferreira nas últimas épocas: "Não é em Paços, é contra as equipas de qualidade, que preparam bem os jogos, que têm equipas técnicas com elementos válidos, que têm bons jogadores. O nosso campeonato tem muitos bons jogadores, é muito interessante a esse nível. Não há justificação para essas derrotas em Paços, devíamos ter feito mais e melhor."