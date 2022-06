"Num clube como o FC Porto, temos que dar a vida"

O lateral-direito Nanu está cedido ao Dallas, dos Estados Unidos da América, até ao final da temporada

Nanu esteve esta quarta-feira no museu do FC Porto e posou com o troféu do campeonato e da Taça de Portugal.

O lateral-direito está cedido ao Dallas, dos Estados Unidos da América, até ao final da temporada, mas está em visita pela cidade Invicta.

Na primeira metade de 2021/22, Nanu fez dois jogos pelos dragões na Taça da Liga.

Medalha de campeão: "Estou muito bem, muito feliz por receber esta maravilha, com uma conquista mais do que merecida. Estou grato e feliz por fazer parte desta grande família e deste grande clube, que merece o que tem vindo a conquistar. Agora é pensar para a frente. Ainda não vi a taça [de campeão] de perto, mas quero ver a beldade. É inacreditável poder estar neste grande museu e ver estas lindas taças que conquistámos. Nunca tinha vindo aqui. Queremos encher ainda mais o museu, estou muito feliz por estar aqui. Quero e tenho a certeza de que vamos conquistar muito mais."

Título à distância: "Foi à distância, gostava muito de ter estado presente, porque foi uma linda festa para todos nós, portistas. Mas fico feliz por ver a nossa família e a nossa nação feliz com estas conquistas, porque juntos somos mais fortes. Há que olhar para a frente, que isto nos dê mais motivação para o futuro. Sei que vamos ter mais conquistas no futuro."

Plantel: "É um grupo fantástico, que se apoia bastante, que trabalha sempre no limite e, como digo, num clube como este, temos que dar a vida. É o que temos feito, este grupo merece o que temos vindo a conquistar. Estas conquistas devem-se à nossa união e tenho a certeza que vai continuar assim."

Como tem sido o empréstimo ao Dallas: "Têm sido meses bons, temos de levar as coisas para o lado positivo, para o bem e para o mal, é sempre uma aprendizagem. Estou aqui para continuar a lutar pelo melhor para mim e por quem represento, no meu caso o FC Porto e o Dallas. Quero dar sempre o melhor para ajudá-los na conquista dos objetivos."

Mensagem: "Que continuemos uma família unida. Sozinhos não conseguimos nada. Temos de estar todos de mãos dadas para que o futuro seja risonho."