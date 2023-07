Novos estatutos impedem perda de maioria do FC Porto na SAD para potenciais investidores

Novos estatutos obrigarão o clube a ter sempre mais de metade do capital social das sociedades já constituídas e a constituir. A Direção tem recusado as abordagens de investidores externos, mas se o novo documento for aprovado pelos sócios em Assembleia Geral, o clube ficará a salvo de perder o controlo da SAD no futuro.

O FC Porto nunca sairá do controlo dos seus sócios se os novos estatutos, que foram elaborados por um grupo de trabalho criado para o efeito e que serão analisados ainda esta semana pelo Conselho Superior, forem aprovados em Assembleia Geral Extraordinária.

Tal como O JOGO revelou na edição de segunda-feira, o novo documento que vai reger os princípios do emblema portista já está pronto e nele encontra-se um novo ponto (4), adicionado ao artigo 7º - intitulado "meios" - que, no fundo, passará a obrigar, de forma estatutária, a que o FC Porto tenha sempre a maioria do capital social.