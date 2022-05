Novos campeões nacionais no FC Porto: quem espreita uma vaga no onze

Conceição "não é de dar rebuçados", mas também tem a intenção de "oficializar" novos campeões nacionais.

Fechar o campeonato com um triunfo é a prioridade do FC Porto para o jogo com o Estoril, mas o duelo deste sábado encerra também a derradeira oportunidade de alargar o leque de novos campeões nacionais. Como tal, é de prever que, aquando do apito inicial, pelo menos dois jogadores se juntem à lista. Falamos de Cláudio Ramos e Rúben Semedo, que poderão figurar no onze inicial dos dragões, naquela que, a confirmar-se, será a primeira participação de ambos na Liga Bwin 2021/22.

Para o guarda-redes contratado ao Tondela em 2020, tratar-se-á mesmo da estreia na Liga pelo FCPorto. Isto porque, na época transata, atuou apenas em quatro ocasiões... pela equipa B. Já este ano, fez a estreia absoluta pela formação principal, na Taça da Liga, com o Rio Ave. Na conferência de Imprensa de antevisão, Sérgio Conceição deixou, de resto, uma pista sobre a provável titularidade de Cláudio, "reservando" o argentino para o Jamor. "Para a baliza, o Marchesín tem jogado na Taça e, se treinar bem durante a semana, tem grandes probabilidades de jogar a final", explicou, quando questionado sobre o eventual regresso do argentino ao onze. Usando Ramos de início, Conceição não terá de "queimar" duas substituições na baliza.

Rúben Semedo, por sua vez, chegou do Olympiacos em janeiro, por empréstimo, e passou por um período de melhoria de índices físicos, assim como de identificação com a ideia de jogo portista. O central ganhou ritmo pelos "bês", mas, sob a orientação de Conceição, atuou apenas 45 minutos, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Lyon. Agora, terá a chance de se sagrar campeão português pela primeira vez, ele que já havia representado Sporting, V. Setúbal e Rio Ave.

Há, ainda, outros dois elementos do plantel na expectativa de somar alguns minutos, ainda que, muito provavelmente, na condição de suplentes utilizados: o jovem guardião Francisco Meixedo, ontem titular na equipa B, e Fernando Andrade. Conceição fez questão de vincar que não é de "dar rebuçados a ninguém", mas deixou a porta aberta para o quarteto. "Faz parte da estratégia para o jogo. O Fernando Andrade, o Rúben, o Cláudio Ramos e o Meixedo ainda não são campeões, porque não têm nenhum minuto de utilização. Por isso, não fica muito difícil de ver o que vai acontecer", rematou o treinador, entre sorrisos.