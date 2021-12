Novo clássico entre FC Porto e Benfica desafia marca de Luis Díaz

O colombiano já sabe o que é marcar ao Benfica: no final de 2020, anotou o 2-0 na vitória que deu a Supertaça ao FC Porto. No recente duelo da Taça de Portugal, esteve em grande e fez uma assistência.

Os 14 golos que já apontou fazem de Luis Díaz o predador-mor do FC Porto na presente temporada, mas, no recente clássico com o Benfica, ficou em branco - ainda assim fez assistência para o bis de Evanilson - algo que o extremo procurará corrigir na quinta-feira, no segundo duelo com o rival no espaço de uma semana.

Com o aliciante extra de poder estabelecer novo máximo de tiros certeiros numa só época de dragão ao peito. O internacional colombiano fechou 2019/20, a primeira época que passou fora do país natal, com 14 tentos em meia centena de jogos, o que significa que se marcar na 16.ª jornada da Liga Bwin poderá superar esse registo... em metade das partidas disputadas: em 2021/22, o camisola 7 vai em 24 encontros.