Novo azar de Pepe não passa ao lado em Espanha: "Uma pena"

Jornal desportivo espanhol noticiou, em tom de lamento, o sucedido com o central do FC Porto.

O internacional português Pepe voltou, esta quarta-feira, a jogar frente ao Paços de Ferreira, em jogo da Taça da Liga, após quase dois meses sem competir devido a uma lesão no pé esquerdo, mas o regresso não foi feliz.

Aos 79 minutos do desafio frente aos pacenses, o defesa central teve necessariamente de ser substituído após ter sido atingido acidentalmente no rosto pelo colega Toni Martinez, ficando no relvado a queixar-se de dores, transparecendo um cenário de dificuldade.

O jornal desportivo espanhol AS, esta quinta-feira, noticiou, em tom de lamento, o sucedido no Estádio do Dragão com o antigo jogador do Real Madrid.

"Uma pena porque Pepe estava em forma excecional no início desta estação. Estava ao leme da equipa do Dragão aos 37 anos de idade. Ele era o grande capitão do Porto", pode ler-se no sítio oficial do periódico, no qual foi destacado uma atuação do defesa.

"O seu último recital [de Pepe] foi por Portugal, num jogo contra a França [Liga das Nações, em Paris], deixando a seco jogadores do nível de Griezmann e Mbappé", foi também escrito.

Horas depois do jogo com o Paços de Ferreira, foi revelado pelo FC Porto que o defesa sofreu uma fratura na arca zigomática, após ter sido submetido a exames numa clínica da cidade, pelo que poderá ficar de fora do jogo com o Benfica, na Supertaça, a 23 de dezembro.