Novidades na númeração das camisolas do FC Porto 2020/21

Destaque para os reforços e para as mudanças nos guarda-redes

Marchesín é agora o número 1 do FC Porto, herdando o número que era de Casillas. O guarda-redes argentino, recorde-se, estreou-se na temporada passada com o 32 nas costas. Mas, as mudanças não ficam por aqui, já que Diogo Costa passa a utilizar o número que Vítor Baía celebrizou no FC Porto, ou seja, o 99. Na época transata, o jovem guarda-redes era o 31.

Destaque ainda para o facto de Taremi ser o 9, número que era de Aboubakar nas últimas temporadas. A lista, agora revelada pela Liga Portugal, não significa, todavia, que os outros jogadores com que Sérgio Conceição tem trabalhado estão fora dos inscritos. Certo é que desta lista sairão os convocados para o FC Porto-Braga.

Guarda-redes

1 - Marchesín

99 - Diogo Costa

14 - Cláudio Ramos

Defesas

15 - Carraça

18 - Manafá

3 - Pepe

19 - Mbemba

4 - Diogo Leite

13 - Alex Telles

12 - Zaidu

Médios

22 - Danilo

6 - Loum

8 - Uribe

21 - Romário Baró

27 - Sérgio Oliveira

25 - Otávio

Avançados

17 - Corona

10 - Nakajima

7 - Luis Díaz

11 - Marega

9 - Taremi

29 - Soares

30 - Evanilson