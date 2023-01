Nova atualização sobre Pepe a dois dias da visita do FC Porto ao Casa Pia

Central foi submetido a intervenção cirúrgica na terça-feira.

O FC Porto realizou na manhã desta quinta-feira o penúltimo treino com vista à visita ao Casa Pia, no sábado, com Pepe, que foi operado ao braço esquerdo na terça-feira, a ter realizado trabalho de recuperação no ginásio.

O boletim clínico dos dragões continua a incluir Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Evanilson (tratamento), sendo que Roko Runje, guarda-redes da equipa B, voltou a treinar às ordens de Sérgio Conceição.

O FC Porto volta a treinar no Olival na sexta-feira, às 10h30, com os olhos postos no jogo com o Casa Pia, que está marcado para sábado (20h30) e será relativo à 15.ª jornada da Liga Bwin.