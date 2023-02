Notícia no Irão: milionário pretende levar Taremi para o Tottenham

Jahm Najafi, multimilionário iraniano, deseja comprar o Tottenham. E se o fizer, estará a pensar em levar Taremi para o clube londrino.

A hipótese de Jahm Najafi adquirir o Tottenham pode abrir as portas do clube a Taremi. A hipótese foi noticiada pelo "Tehran Times", que cita fontes na Imprensa inglesa para dar conta do desejo do multimilionário iraniano em contratar o avançado do FC Porto caso a compra dos Spurs avance.

Najafi tem participações em várias equipas, entre as quais os Phoenix Suns, da NBA, e a Mclaren, da F1.