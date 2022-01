Notícia no Irão: FC Porto tentou antecipar regresso de Taremi, sem sucesso

Seleção iraniana está já apurada para o Mundial e o encontro com os Emirados Árabes Unidos serve apenas para cumprir calendário.

A imprensa iraniana informa esta sexta-feira que o FC Porto solicitou a dispensa de Mehdi Taremi do encontro com os Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira, pedido esse que não foi aceite pelo selecionador Dragan Skocic.

O Irão está já apurado para o Mundial do Catar, depois do triunfo por 1-0 frente ao Iraque, com um golo do avançado dos dragões.

O FC Porto, recorde-se, recebe o Marítimo no próximo domingo, para a ronda 20 do campeonato.

Segundo é mencionado, o clube grego AEK também tentou "recuperar" Milad Mohammadi e Karim Ansarifard, tendo recebido a mesma resposta.