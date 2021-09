Notícia na Alemanha: Bayern de olho em Luis Díaz

Luis Díaz, jogador do FC Porto

Luis Díaz tem estado em grande destaque neste início de temporada

O Bayern está a construir um cenário alternativo para o caso de não chegar a acordo com Kingsley Coman e o protagonista dessa espécie de plano B é o portista Luis Díaz. A notícia está a ser avançada pelo site alemão TZ.

O clube alemão, atual líder do Bundesliga, pretende chegar a acordo com o internacional francês para renovar o contrato, que termina em 2023, mas estará igualmente preparado para avançar por Luis Díaz. O colombiano, em grande destaque neste início de temporada, tem contrato com o FC Porto até 2024,