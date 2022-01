Notícia em Inglaterra: Liverpool avança com 72 milhões por Luis Díaz

Sem Salah e Mané, agora ao serviço das seleções na CAN'2021, os reds definiram o colombiano como alvo

Apresentado pelo jornal The Sun como um dos maiores talentos revelados no futebol europeu nos últimos 12 meses, Luis Díaz é apontado pela mesma publicação com sendo o alvo prioritário do Liverpool para este mercado de transferências, aberto durante janeiro.

Sem Salah e Mané, agora ao serviço das respetivas seleções nacionais na CAN'2021, os reds definiram o colombiano como alvo e para isso "estão perto de fechar um negócio estimado em 60 milhões de libras [cerca de 72 milhões de euros]".

O The Sun refere que a preferência pelo jogador do FC Porto explica-se pelas exibições de Luis Díaz nos confrontos com o Liverpool na fase de grupos da Liga dos Campeõs.