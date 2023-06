Notícia em França: Sérgio Conceição contactado pelo PSG

De acordo com o jornal Le Parisien, há contactos entre o clube francês e o treinador do FC Porto. O PSG procura sucessor para Galtier.

Ainda há procura de sucessor para Christophe Galtier, o Paris Saint-Germain voltou a olhar para Sérgio Conceição. De acordo com o jornal Le Parisien, os contactos entre o clube francês e o treinador do FC Porto, que "já existiram no passado", voltaram a "reacender" nas últimas horas.

Esta notícia surge depois de na noite de sexta-feira o jornal francês L'Équipe ter noticiado que Julian Nagelsmann não será o técnico dos parisienses.

Sérgio Conceição, que já viu o seu nome associado ao campeão francês na época passada, tem contrato até 2024 com os dragões e uma cláusula de rescisão de 18 milhões de euros. É "apreciado" pelo diretor desportivo Luís Campos e conhece a Ligue 1, por ter treinado o Nantes, escreve o Le Parisien.

Thiago Motta, refira-se, também está a ser apontado em França como possível sucessor de Galtier.