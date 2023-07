Notícia em Espanha: Nico González quase fechado com o FC Porto

Médio do Barcelona chegaria por um ano de empréstimo sem opção de compra, informa o Sport

A edição de amanhã, sábado, do jornal catalão Sport, dá conta de negócio quase fechado entre Barcelona e FC Porto pelo médio Nico González.

A publicação recorda que o clube blaugrana quer reduzir o plantel e aliviar a folha salarial, e para poder atacar o mercado está a acelerar os vários processos de saídas que está a negociar.

Segundo o Sport, apesar do interesse do Girona e do Bétis no médio de 21 anos que na última época rodou no Valência, o FC Porto tem o negócio bem encaminhado: um empréstimo por um ano e sem opção de compra.