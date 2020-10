Nota sobre Fábio Vieira e aviso a Villas-Boas: o que disseram sobre a vitória do FC Porto

FC Porto recebeu e venceu o Olympiacos por 2-0 na segunda jornada da Champions. Fábio Vieira e Sérgio Oliveira fizeram os golos.

Ta Nea

Erro terrível

"O Olympiacos viu-se a perder com um erro terrível aos 11 minutos, controlou o jogo, perdeu grandes oportunidades, mas no final fraquejou e o FC Porto tirou-lhe o fôlego para o segundo lugar".

Gazzetta.gr

Derrota fria

"Uma derrota fria. O 2-0 é um resultado injusto para o Olympiacos, que, principalmente nos primeiros minutos da segunda parte, com 1-0, teve oportunidades para marcar".



Sport

Olympiacos cinzento

"O FC Porto venceu um Olympiacos cinzento. As boas indicações deixadas no jogo em Manchester, apesar da derrota final, tiveram continuidade no Dragão, onde venceu com autoridade".

Marca

Fábio do "youth Porto"

"Intratável no Dragão: sexta vitória consecutiva do FC Porto na Champions em casa, algo que não acontecia desde 1999. Fábio Vieira, o resistente da geração que venceu a Youth League, abriu caminho".

L'Équipe

Vitória merecida

"Vitória merecida do FC Porto, que passou a ser segundo. Com a derrota, o Marselha vai ter agora de dar o máximo no duplo confronto com o clube do coração de Villas-Boas".