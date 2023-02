"Nota-se a vassalagem ao Benfica quando o assunto é Pepe ou Conceição"

Francisco J. Marques recorreu às redes sociais para responder às palavras de Miguel Braga no editorial do jornal Sporting.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, respondeu esta sexta-feira, através das redes sociais, a Miguel Braga. O porta-voz do Sporting utilizou o editorial do jornal do clube para abordar a expulsão de Sérgio Conceição frente ao Marítimo, bem como o diferendo entre dragões e maritimistas por Pepe, entretanto já resolvido.

"Miguel Braga está sempre pronto para criticar o FC Porto, mas nota-se muito a vassalagem ao Benfica quando o assunto é o Pepe ou o Sérgio Conceição e esquece a notícia do jogador do Marítimo que assumiu uma tentativa de suborno do Benfica, que terá tirado um título ao Sporting. São estas constatações que são fatais para a credibilidade das pessoas que dirigem o Sporting, Frederico Varandas à cabeça, o presidente que não quis recorrer do e-Toupeira. Até quando os sócios e adeptos do Sporting vão permitir esta subserviência? O resto é conversa da treta", escreveu J. Marques.